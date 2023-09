Um dia depois do ataque ao ministro do Ambiente, um grupo de ativistas climáticos pintou com tinta vermelha a entrada da FIL, em Lisboa. Um protesto durante uma conferência onde estavam CEO de várias companhias aéreas, incluindo a TAP. O primeiro-ministro reagiu para lembrar que o PRR é muito mais eficaz para combater alterações climáticas do que este tipo de protestos.