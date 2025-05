Ativistas climáticos são retirados pela PSP durante protesto frente à sede de campanha da AD

O grupo tinha com pelo menos cinco manifestantes e aproximou-se da sede de campanha da AD com cartazes a exigir o fim do fóssil até 2030. No protesto, os jovens ativistas gritavam palavras como: “não vamos dar paz a este Governo que nos quer matar”.



Os ativistas sentaram-se em frente à entrada principal do hotel junto ao Marquês do Pombal, em Lisboa, e foram retirados à força por elementos da PSP que fazem a segurança desta unidade hoteleira.











Os jovens serão levados para uma esquadra da baixa de Lisboa, onde serão identificados.

Já no ano passado houve um protesto semelhante, mas esta noite as forças de segurança conseguiram impedir os ativistas de atirar tinta para o edifício.





Em comunicado, o grupo de ativistas confirmaram o protesto de "estudantes sentados na entrada do Hotel Epic SANA, onde as celebrações da AD tomam lugar" e que os jovens foram retirados pela polícia.



"Nós, estudantes, não vamos aceitar mais um governo que nos condena à morte e que destrói o nosso futuro", declarou, na mesma nota, a porta-voz Leonor Chicó.







Nesta campanha eleitoral, os ativistas climáticos já tinham aparecido no último comício da AD, no Campo Pequeno, na sexta-feira, mas os seus protestos quase nem se fizeram ouvir por terem sido rapidamente levados do local.



Nas legislativas de 2024, atiraram tinta vermelha para a entrada do mesmo hotel onde a AD se concentrou para acompanhar a noite eleitoral e, durante essa campanha, atingiram o presidente do PSD, Luís Montenegro, com tinta verde, na Bolsa de Turismo de Lisboa.