Ativistas em Tratamento dizem ser abusivo falar em aumento de infeções sexualmente transmissíveis

De acordo com os últimos relatórios epidemiológicos anuais do Centro Europeu, divulgados esta semana, infeções como gonorreia, clamídia e sífilis dispararam em Portugal e continuam a aumentar.A Antena1, Ricardo Fernandes diretor executivo do GAT (grupo de ativistas em tratamento) diz que há de facto mais notificações, mas não há estudos que comprovem que há mais incidências

Ontem a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública defendeu o fim do anonimato de quem é diagnosticado com uma infeção sexualmente, para que seja possível travar as cadeias de transmissão. Mas Ricardo Fernandes diz que essa não é a solução.