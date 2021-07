Ativistas. Ministério Público abre inquérito a envio de dados à embaixada russa

A RTP apurou ainda que a auditoria interna realizada pela Câmara Municipal de Lisboa, presidida por Fernando Medina, foi junta ao processo agora aberto pelo MP.

O processo encontra-se em investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.







No início do mês de junho foi tornado público que o município de Lisboa fez chegar às autoridades russas os nomes, moradas e contactos de três ativistas russos que organizaram em janeiro um protesto, em frente à embaixada russa em Lisboa, pela libertação de Alexei Navalny, opositor do Governo russo.



Quando o caso foi noticiado, Fernando Medina pediu "desculpas públicas" pela partilha desses dados, assumindo que foi "um erro lamentável que não podia ter acontecido".





Em 18 de junho, o chefe do executivo municipal divulgou o relatório preliminar da auditoria interna realizada para investigar o caso e anunciou um conjunto de medidas, entre as quais a exoneração do encarregado de proteção de dados da autarquia e a extinção do gabinete de apoio à presidência, aprovadas em 2 de julho.

Na ocasião, o presidente da Câmara de Lisboa revelou que a autarquia desrespeitou reiteradamente um despacho de 2013 assinado por António Costa, presidente do município à data e atual primeiro-ministro.



CNPD identificou 225 contraordenações nas comunicações feitas pela CML



Com a extinção dos Governos Civis em 2011, e a passagem da competência para o município, foi iniciado um procedimento para lidar com a comunicação de manifestações e a autarquia "seguiu de perto aquilo que vinha sendo feito na matéria ao nível dos Governos Civis", no âmbito da legislação.Em 2013, António Costa emitiu um despacho para alterar a prática, dando "ordem de mudança de procedimento no sentido de só serem enviados dados à Polícia de Segurança Pública e ao Ministério da Administração Interna".Contudo, assumiu Fernando Medina,, ou seja, ocorreu "uma prática relativamente homogénea, mesmo quando houve instrução do presidente da câmara para alteração desse procedimento".Em 2018, entrou em vigor o novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), mas, no "esforço substancial de adaptação" do município, o procedimento de tramitação de avisos de manifestações "não sofreu adaptações".De acordo com as conclusões da auditoria, desde 2012 foram comunicadas à Câmara de Lisboa 7.045 manifestações."No total,. Depois da entrada em vigor do RGPD, ou seja, para o período de maio de 2018 a maio de 2021, foram considerados como tendo sido enviados dados pessoais em 52 dos processos", lê-se no documento.Em 2 de julho, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) revelou que, ficando a autarquia sujeita a coimas, por cada uma, até 10 a 20 milhões de euros.

c/ Lusa