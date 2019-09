Ativos em todo o país 41 incêndios

Na Sertã, em Castelo Branco, o incêndio já fez 10 feridos, 9 são bombeiros.



A esta hora, estão no terreno quase 600 operacionais num incêndio que começou ao início da tarde de ontem.



Durante a noite, as chamas obrigaram à retirada de seis pessoas de casa, por precaução.



O incêndio em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, é o que mobiliza mais meios nesta altura.



Mais de 630 operacionais combatem as chamas desde ontem ao fim da tarde.



O vento tem sido o principal obstáculo.