Atlas de Variação em Saúde. Acesso a cuidados varia entre regiões

Foto: Estela Silva - Lusa

Os autores do documento recomendam mais estudos para perceber as variações. O Atlas é apresentado esta terça-feira em Lisboa.



Os autores desta trabalho registam a existência de variação geográfica num conjunto de indicadores relacionados com internamentos e procedimentos hospitalares entre os 18 distritos do continente. São apresentados 21 mapas com doenças associadas a um elevado esforço em número de procedimentos e despesa para o Serviço Nacional de Saúde.



O projeto de investigação foi coordenado pelo Laboratório Colaborativo Value for Health CoLAB, em colaboração com a Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP-Nova).