Ator agredido à porta da Barraca por grupo de neonazis

De acordo com a atriz Maria do Céu Guerra, três atores cruzaram-se à porta com um grupo de grupo de neonazis, que lançaram provocações e frases xenófobas.



O incidente acabou em violência, o ator ficou ferido no rosto e o espetáculo acabou por ser cancelado, explicou à RTP a diretora da companhia de teatro.



A agressão ocorreu por volta das 20h00.



Maria do Céu Guerra conta que o espetáculo "Amor é fogo que arde sem se ver" tinha uma última sessão às 21h00, mas que acabou por não acontecer.



A encenadora diz também ter sido informada pela polícia que pelo menos um dos suspeitos foi detido, associado a manifestação a movimentos de extrema-direita.



Fonte da PSP revelou à Agência Lusa que deteve um homem com 20 anos suspeito de ser o autor da agressão.