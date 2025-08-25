Atrasos generalizados e serviços suspensos nos registos e notariado
RTP
A braços com uma falta crónica de profissionais, o Instituto dos Registos e do Notariado suspendeu os procedimentos de "casa pronta", do "balcão de heranças e partilha por divórcio" e os documentos particulares autenticados.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado, Arménio Maximino, fala em caos instalado.
Com um défice de 40 por do efetivo que é necessário, o sindicato diz que há atrasos generalizados em todos os serviços que dispobilizam.
Desde logo o da nacionalidade com 700 mil processos pendentes de decisão, mas também no registo predial, registo comercial, automóvel e civil.O presidente do sindicato diz que a necessidade de suspender temporariamente alguns serviços foi uma medida de boa gestão, mas que não é suficiente.
Todos os meses aposentam-se em média 20 profissionais, por isso, o problema tende a agravar-se e a paralisação poderá estender-se para além do dia 15 de setembro.