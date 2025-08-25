Atrasos generalizados e serviços suspensos nos registos e notariado

A suspensão prevista até ao dia 15 de setembro, pode prolongar-se no tempo até que o governo preencha os postos de trabalho vagos.O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado, Arménio Maximino, fala em caos instalado.

Com um défice de 40 por do efetivo que é necessário, o sindicato diz que há atrasos generalizados em todos os serviços que dispobilizam.

Desde logo o da nacionalidade com 700 mil processos pendentes de decisão, mas também no registo predial, registo comercial, automóvel e civil.

O presidente do sindicato diz que a necessidade de suspender temporariamente alguns serviços foi uma medida de boa gestão, mas que não é suficiente.Todos os meses aposentam-se em média 20 profissionais, por isso, o problema tende a agravar-se e a paralisação poderá estender-se para além do dia 15 de setembro.