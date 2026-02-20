Atropelamento com fuga faz cinco vítimas na zona do Chiado em Lisboa
Um atropelamento na zona do Chiado, em Lisboa, provocou, esta sexta-feira à noite, cinco vítimas, com três a serem transportadas para o hospital.
Testemunhas do sucedido tentaram impedir que o condutor, alegadamente "muito alterado", fugisse a pé, mas os esforços foram infrutíferos.
O dono da viatura estava a jantar num restaurante próximo. O suspeito roubou o carro e, na precipitação, acabou por albarroar dois veículos e atropelar vários transeuntes, antes de bater numa parede. Fugiu então a pé..
Trata-se de um indivíduo de "origem africana" entre os 26 e os 30 anos, de acordo com quem tentou intervir.
A reporter da RTP, Andreia Custódio, esteve no local e ouviu testemunhas do ocorrido, que tentaram socorrer as vítimas.
A polícia foi a primeira a chegar ao local, mas não conseguiu de imediato identificar o condutor centrando esforços no socorro.
A PSP confirmou depois à Lusa que está a tentar localizar o suspeito, que já conseguiu identificar. A investigação do caso foi entregue à Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP,
Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa indicou que o atropelamento originou cinco vítimas e que três foram hospitalizadas, uma no Hospital Santa Maria e outras duas no Hospital São José. Duas delas terão ficado com fraturas expostas.
As outras duas vítimas foram assistidas no local.
A PSP confirmou depois à Lusa o número e condição das vítimas, quatro mulheres e um homem. O caso pode ter sido uma tentativa de furto da viatura, acrescentou.
O atropelamento ocorreu na rua Nova da Trindade, na zona do Chiado e o alerta foi dado pelas 22:17.
A PSP, que remeteu dados para mais tarde.