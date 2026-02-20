Atropelamento com fuga faz cinco vítimas na zona do Chiado em Lisboa

Testemunhas do sucedido tentaram impedir que o condutor, alegadamente "muito alterado", fugisse a pé, mas os esforços foram infrutíferos.

O dono da viatura estava a jantar num restaurante próximo. O suspeito roubou o carro e, na precipitação, acabou por albarroar dois veículos e atropelar vários transeuntes, antes de bater numa parede. Fugiu então a pé..

Trata-se de um indivíduo de "origem africana" entre os 26 e os 30 anos, de acordo com quem tentou intervir.

A reporter da RTP, Andreia Custódio, esteve no local e ouviu testemunhas do ocorrido, que tentaram socorrer as vítimas.

A polícia foi a primeira a chegar ao local, mas não conseguiu de imediato identificar o condutor centrando esforços no socorro.

A PSP confirmou depois à Lusa que está a tentar localizar o suspeito, que já conseguiu identificar. A investigação do caso foi entregue à Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP,

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa indicou que o atropelamento originou cinco vítimas e que três foram hospitalizadas, uma no Hospital Santa Maria e outras duas no Hospital São José. Duas delas terão ficado com fraturas expostas.

As outras duas vítimas foram assistidas no local.

A PSP confirmou depois à Lusa o número e condição das vítimas, quatro mulheres e um homem. O caso pode ter sido uma tentativa de furto da viatura, acrescentou.

O atropelamento ocorreu na rua Nova da Trindade, na zona do Chiado e o alerta foi dado pelas 22:17.

A PSP, que remeteu dados para mais tarde.