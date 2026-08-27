Atropelamento em Albufeira. Condutor fica em prisão preventiva

O condutor foi ouvido em tribunal esta tarde. Fonte próxima à RTP confirmou que o homem de 35 anos vai ficar em prisão preventiva.



O arguido está indiciado por seis crimes: homicidio qualificado na forma tentada, condução perigosa, resistência e coação sobre funcionário, desobediência qualificada, condução de veiculo sem habilitação legal e falsificação de documentos.







O condutor estava a passar férias em Albufeira. Foi detido com uma taxa de alcoolemia de 1,29 gramas de álcool por litro de sangue.





Tudo aconteceu na madrugada de terça-feira na Rua da Oura. O homem avançou com o carro numa zona fechada à circulação automóvel. Deixou 16 pessoas feridas, duas em estado grave.

















