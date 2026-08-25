País
Atropelamento em zona de bares de Albufeira fez 16 feridos
Doze pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, no atropelamento desta madrugada na Oura, Albufeira, numa zona de bares. O condutor, tem 35 anos, é de nacionalidade portuguesa, e foi detido.
Em comunicado enviado às redações, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que o homem de 35 anos foi detido pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, condução sob efeito de álcool e condução perigosa.
"Os factos ocorreram cerca das 03h00, na Rua Francisco Sá Carneiro, quando uma viatura que se encontrava estacionada na via pública iniciou a marcha", lê-se no esclarecimento.O atropelamento aconteceu junto à Praia da Oura por volta das 3h00, confirmou a Proteção Civil do Algarve à RTP Antena 1. Estiveram no local perto de 60 bombeiros.
Os militares da Guarda ordenaram a paragem mas o condutor "desobedeceu e inverteu a marcha".
"Momentos depois, ao ser novamente intimado a parar por militares, o suspeito voltou a ignorar a ordem e avançou na direção dos peões e do dispositivo policial, atropelando várias pessoas", acrescenta a GNR.
Ainda em fuga, o suspeito "embateu noutro veículo" e tentou colocar-se em "fuga apeada", sendo detido pelo grupo de militares da GNR.
Durante a manhã, em declarações aos jornalistas, o major Pedro Pereira, responsável pela GNR do Algarve explicou o que terá acontecido durante a madrugada. Em conferência de imprensa, acompanhado pelo autarca de Albufeira, disse que dos 12 feridos, um é considerado grave e 11 leves.
Durante a manhã, o Major Pedro Pereira, da GNR, esteve no local e explicou as circunstâncias em que aconteceu o acidente.
De entre as pessoas feridas estão também dois militares da GNR que foram colhidos pela viatura.
As vítimas têm idades compreendidas entre os 20 e 22 anos e são, na maioria, de nacionalidade portuguesa.
Quanto ao condutor, estava de férias em Albufeira e era o único ocupante da viatura.
O homem foi submetido a um teste de alcoolemia e acusou 1,29 gramas de álcool por litro no sangue e foi também sujeito a exames toxicológicos.
As informações foram entregues ao Tribunal Judicial para aplicação de medicas de coação.
MAI condena atropelamento
Em comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Neves, reagiu ao sucedido, lamentando "profundamente a grave ocorrência" registada esta madrugada em Albufeira.
Numa nota o ministro da Administração interna manifesta "profunda solidariedade para com os militares da GNR e com todos os jovens atingidos e as respetivas famílias".
Em comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Neves, reagiu ao sucedido, lamentando "profundamente a grave ocorrência" registada esta madrugada em Albufeira.
Numa nota o ministro da Administração interna manifesta "profunda solidariedade para com os militares da GNR e com todos os jovens atingidos e as respetivas famílias".
O Ministério indica que dez jovens com idades entre os 18 e os 22 anos ficaram feridos, um dos quais em estado grave. Dois militares também sofreram ferimentos, acrescenta.
Luís Neves diz estar a acompanhar "com preocupação" a evolução do estado de saúde dos feridos e deseja a todos "uma rápida e plena recuperação".
O ministro garante que as circunstâncias do sucedido serão integralmente apuradas pelas autoridades competentes.
O ministro garante que as circunstâncias do sucedido serão integralmente apuradas pelas autoridades competentes.
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