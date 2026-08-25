Atropelamento em zona de bares de Albufeira fez 16 feridos

Em comunicado enviado às redações, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que o homem de 35 anos foi detido pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, condução sob efeito de álcool e condução perigosa.





Jornal da Tarde | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026





"Os factos ocorreram cerca das 03h00, na Rua Francisco Sá Carneiro, quando uma viatura que se encontrava estacionada na via pública iniciou a marcha", lê-se no esclarecimento. O atropelamento aconteceu junto à Praia da Oura por volta das 3h00, confirmou a Proteção Civil do Algarve à RTP Antena 1. Estiveram no local perto de 60 bombeiros.





Os militares da Guarda ordenaram a paragem mas o condutor "desobedeceu e inverteu a marcha".





"Momentos depois, ao ser novamente intimado a parar por militares, o suspeito voltou a ignorar a ordem e avançou na direção dos peões e do dispositivo policial, atropelando várias pessoas", acrescenta a GNR.





Ainda em fuga, o suspeito "embateu noutro veículo" e tentou colocar-se em "fuga apeada", sendo detido pelo grupo de militares da GNR.





Durante a manhã, em declarações aos jornalistas, o major Pedro Pereira, responsável pela GNR do Algarve explicou o que terá acontecido durante a madrugada. Em conferência de imprensa, acompanhado pelo autarca de Albufeira, disse que dos 12 feridos, um é considerado grave e 11 leves.





Durante a manhã, o Major Pedro Pereira, da GNR, esteve no local e explicou as circunstâncias em que aconteceu o acidente.





De entre as pessoas feridas estão também dois militares da GNR que foram colhidos pela viatura.





As vítimas têm idades compreendidas entre os 20 e 22 anos e são, na maioria, de nacionalidade portuguesa.





Quanto ao condutor, estava de férias em Albufeira e era o único ocupante da viatura.





O homem foi submetido a um teste de alcoolemia e acusou 1,29 gramas de álcool por litro no sangue e foi também sujeito a exames toxicológicos.





As informações foram entregues ao Tribunal Judicial para aplicação de medicas de coação.

MAI condena atropelamento

Em comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Neves, reagiu ao sucedido, lamentando "profundamente a grave ocorrência" registada esta madrugada em Albufeira.



Numa nota o ministro da Administração interna manifesta "profunda solidariedade para com os militares da GNR e com todos os jovens atingidos e as respetivas famílias".



O Ministério indica que dez jovens com idades entre os 18 e os 22 anos ficaram feridos, um dos quais em estado grave. Dois militares também sofreram ferimentos, acrescenta.





Luís Neves diz estar a acompanhar "com preocupação" a evolução do estado de saúde dos feridos e deseja a todos "uma rápida e plena recuperação".



O ministro garante que as circunstâncias do sucedido serão integralmente apuradas pelas autoridades competentes.