Foi identificado o suspeito do atropelamento de uma criança de nove anos no bairro do casal da Mira, na Amadora.

O homem de 19 anos foi constituído arguido por crimes de ofensas à integridade física e condução sem carta. O acidente ocorreu no domingo.



A criança foi transportada em estado grave para o hospital de Santa Maria, em Lisboa.



O condutor do motociclo fugiu e estava em parte incerta desde o momento dia do atropelamento.