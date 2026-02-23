Atropelamento no Chiado. Suspeito fica em prisão preventiva

Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública, o suspeito está indiciado pelos crimes de furto de viatura, ofensas à integridade física qualificada e condução sem habilitação legal.



Esta segunda-feira foi presente ao juiz de instrução e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.



Na sexta-feira à noite, o suspetio terá roubado uma viatura e entrou em despiste na zona do Chiado, acabando por embater num ciclomotor e atropelando cinco pessoas, duas das quais sofreram ferimentos graves. O condutor da viatura fugiu a pé e foi intercetado na tarde de sábado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa no Largo do Martim Moniz.



As vítimas foram assistidas no local e levadas para o Hospital de São José e Santa Maria, em Lisboa.





C/Lusa