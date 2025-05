A Inspeção-Geral da Administração Interna recebeu mais de 1500 queixas no ano passado contra as forças de segurança. A PSP é a polícia sobre a qual incidem mais queixas, seguindo-se a GNR. A maioria das queixas estão relacionadas com violação dos deveres de conduta, ofensas à integridade física e abusos de autoridade.