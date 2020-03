Auditoria à distribuição de processos na Relação de Lisboa conhecida hoje

Ficam hoje a conhecer-se as conclusões da auditoria do Conselho Superior da Magistratura sobre a distribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa. Mas mesmo sem se saber se houve, ou não, fraude, Orlando Nascimento demitiu-se. Na mensagem de despedida, o agora ex-presidente do Tribunal, garantiu que "não leva nada" da instituição.