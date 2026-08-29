Auditoria ao processo dos exames. Reapreciações fora do prazo em 69 escolas

Auditoria ao processo dos exames. Reapreciações fora do prazo em 69 escolas

Sessenta e nove escolas submeteram reapreciações fora do prazo e 29 atrasaram-se na entrega dos exames da primeira fase.

RTP /
VER MAIS
É pelo menos o que indica a auditoria da Inspecção-Geral da Educação e Ciência.

Foram detetados lapsos nos procedimentos, falhas de verificação e erros operacionais.

O relatório diz que não foram encontrados "elementos que permitam sustentar a existência de atuações deliberadas", que tenham comprometido "a integridade ou a confidencialidade das provas realizadas".

Ainda assim, a auditoria recomenda a instauração de processos de inquérito complementares.
PUB
PUB