País
Auditoria ao processo dos exames. Reapreciações fora do prazo em 69 escolas
Sessenta e nove escolas submeteram reapreciações fora do prazo e 29 atrasaram-se na entrega dos exames da primeira fase.
Foram detetados lapsos nos procedimentos, falhas de verificação e erros operacionais.
O relatório diz que não foram encontrados "elementos que permitam sustentar a existência de atuações deliberadas", que tenham comprometido "a integridade ou a confidencialidade das provas realizadas".
Ainda assim, a auditoria recomenda a instauração de processos de inquérito complementares.