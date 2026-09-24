Aulas canceladas em várias escolas de Vagos devido a infestação de moscas

Num aviso publicado no seu site oficial, a direção do Agrupamento de Escolas de Vagos, no distrito de Aveiro, explicou que a suspensão do serviço de refeições obrigou a que não houvesse aulas, durante o período da tarde, em sete estabelecimentos de ensino.

Encontram-se sem aulas os alunos da Escola Secundária de Vagos, EB Dr. João Rocha-Pai, EB de Lombomeão, EB de Soza, EB de Salgueiro, JI de Soza e JI de Salgueiro.

Contactados pela agência Lusa, tanto o Agrupamento de Escolas de Vagos, como a Câmara Municipal de Vagos, remeteram explicações para mais tarde.

Já o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos, Paulo Neto, informou que a sua corporação não foi chamada a intervir numa possível desinfestação.

"Até ao momento os bombeiros não foram chamados a atuar. A delegada de saúde e a direção da escola decidiram não servir a alimentação aos alunos na hora do almoço de hoje e suspenderam as atividades letivas da tarde, mas amanhã [sexta-feira] vão efetuar uma nova avaliação para verificar se se reúnem condições", referiu.

Segundo Paulo Neto, "existe uma grande epidemia de moscas na zona das escolas, do Centro de Saúde e de dois negócios".

"Penso que temos mais moscas este ano que nos outros anos devido às temperaturas. E naquela zona os terrenos são mais baixos que o resto da vila, recolhendo sempre mais alguma humidade que pode estar nessa origem", concluiu.