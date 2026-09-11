Aulas começam com falta de professores e proibição de smartphones até ao 9.º ano

Na véspera do arranque do ano letivo, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconheceu que muitos alunos vão começar as aulas sem todos os professores, em especial na Grande Lisboa e em Setúbal.

Apesar de haver ainda cerca de 2.700 horários por preencher, Fernando Alexandre garantiu que este ano letivo haverá "muito menos alunos sem aulas".

Uma das medidas para minimizar o problema é a possibilidade de as escolas chamarem diariamente professores para substituir docentes em falta.

Os estudantes do ensino secundário só começam as aulas no dia 21 de setembroEste novo mecanismo arranca a 18 de setembro, alguns dias antes de os alunos do ensino secundário regressaram às suas escolas.

Este ano, por causa dos problemas registados na classificação digital dos exames nacionais, o Ministério adiou por alguns dias o inicio das aulas dos alunos mais velhos.

Outra das novidades deste novo ano letivo é o alargamento até ao 9.º ano da proibição do uso de `smartphones` nos recreios, uma decisão que teve por base um estudo que mostrou que nas escolas sem telemóveis havia mais socialização e menos indisciplina.

Algumas escolas do 9.º ano já tinham aderido à proibição. As que precisam de criar condições têm até ao final de dezembro para se prepararem para a nova regra, que terá de ser aplicada em todas as escolas do básico apartir de janeiro de 2027.

c/Lusa