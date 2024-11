Foto: Nuno Patrício - RTP

No final do ano, mais de 1.800 pessoas aguardavam por um lugar na rede. O número representa uma subida de quase 38 por cento, em relação a 2021, e de 15,5 face a 2022.



As regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.