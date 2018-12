Aumenta o número de chineses a aprender Português

DR

No ano letivo passado, no Instituto de Cultura e Língua Portuguesa inscreveram-se 785 alunos naturais da China. No total de estudantes estrangeiros que aprendem português, a percentagem de chineses ultrapassa os 50 por cento.



O trabalho e as relações comerciais com Portugal são alguns dos motivos que justificam esta procura do ensino do Português.



Reportagem na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, numa aula de português para estrangeiros com estudantes chineses sentados nas carteiras.