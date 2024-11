Os hospitais públicos estão a enviar mais doentes para tratamento em centros europeus, ao abrigo do programa Assistência Médica no Estrangeiro.

O Jornal de Notícias avança que, só no ano passado, a Direção-Geral da Saúde aprovou 470 pedidos. O diretor executivo do SNS diz que se trata de doentes com patologias muito específicas e pouco frequentes em Portugal.