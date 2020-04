Aumenta o número de telefonemas para a linha SOS Criança

Com as crianças em casa, aumenta o número de telefonemas para a linha de apoio às crianças. Nestes tempos de confinamento, aumentaram as queixas de maus tratos ou conflitos familiares. São denúncias feitas à Antena 1 pelo coordenador da linha SOS Criança e também secretário-geral do Instituto de Apoio à Criança.