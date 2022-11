Aumenta o policiamento na Ajuda após apedrejamento de autocarro

Um incidente que o autarca considera grave. O presidente da Junta da Ajuda, Jorge Marques, diz que já tem o compromisso do Ministério da Administração Interna de mais meios para o policiamento, mas em declarações à rádio pública lembra que é preciso fazer mais para acabar com as queixas de insegurança de residentes e alunos do Pólo Universitário da Ajuda.A Junta de freguesia da Ajuda lembra também à Câmara de Lisboa que é preciso um reforço da iluminação pública e defende videovigilância na zona.





Sobre o incidente, a PSP vai enviar para o Ministério Público as informações de que dispõe e a Carris informou, em comunicado, que vai pedir uma reunião urgente ao ministro da Administração Interna para discutir este episódio.