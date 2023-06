Aumentam as listas de espera para cirurgias e primeiras consultas hospitalares

Os tempos de resposta também se agravaram, com 32 por cento dos utentes a serem atendidos para lá do prazo recomendado.



Isto apesar da contratação de quase seis milhões de horas a médicos prestadores de serviço, uma despesa de 170 milhões de euros.



Os dados são do Conselho de Finanças Públicas que diz mesmo que o SNS enfrenta riscos e incertezas que condicionam o desempenho já a curto prazo.