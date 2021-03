Aumento do ódio racial em Portugal preocupa Conselho da Europa

O Conselho da Europa pede mais esforços a Portugal no combate ao racismo e à xenofobia e na luta contra a violência sobre as mulheres. A Comissão para os Direitos Humanos está particularmente preocupada com o discurso de ódio contra a comunidade cigana, que tem vindo a ganhar terreno no país. As tendências extremistas no seio das forças policiais e o discurso dos responsáveis políticos também são visados nas recomendações.