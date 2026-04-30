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Aumentou a denúncia sobre maus tratos infantis porque há mais consciência e é obrigatório

Aumentou a denúncia sobre maus tratos infantis porque há mais consciência e é obrigatório

Um laço azul humano vai ser hoje formado na Quinta das Conchas, em Lisboa. Um grande laço azul que simboliza proteção, segurança e esperança no combate aos maus tratos infantis, em que as denúncias tem aumentado.

RTP Antena 1 /
Foto: Yara Nardi - Reuters

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Apesar deste aumento a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças acredita que não se tratda de um retrocesso. Ana valente acha que há uma consciência maior do problema e por isso há mais casos denunciados e sinalizados.
Oriana Barcelos - RTP Antena 1

No último relatório de segurança interna, relativo ao ano passado, houve mais de mil e 100 casos de violência contra as crianças registados, mais 89 do que no ano anterior.

A comissão defende que é preciso continuar a trabalhar para mudar comportamentos.


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