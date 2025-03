Aumentou o número de utentes sem médico de família

Foto: Nuno Patrício - RTP

Segundo os dados avançados pelo Jornal de Notícias, o país tem mais de um milhão e 560 mil utentes sem médico de família.



Fica assim por cumprir, mais uma vez, a promessa política de cobertura nos cuidados de saúde primários.



Os clínicos criticam a instabilidade no terreno com demasiadas mudanças do modelo de gestão, atrasos nos incentivos e concursos desajustados.



A ministra da Saúde garante que vai avançar na próxima semana com um novo concurso para captação de novos médicos.