Auroras boreais. Fenómeno raro visível em Portugal

O fenómeno está associado a uma tempestade solar de rara intensidade que está a afetar a Terra.



Na rede social Facebook, a página "Meteo Trás-os-Montes" divulgou várias fotografias.



São registos fotográficos de diversas localidades, como Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Bragança, Viseu, Seia e Portalegre, no Alentejo.



De Inglaterra e Suíça chegam também imagens de auroras boreais.



Na Suíça, foram registadas imagens esta manhã.



O Centro de Previsão do Clima Espacial, com sede nos EUA, regista que está em curso uma tempestade geomagnética "extrema", a primeira deste tipo desde outubro de 2003.