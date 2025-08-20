Autarca da Covilhã diz que o pior "já terá passado" após momento caótico

"Parece que o pior já terá passado. Há muitos pontos quentes, sobretudo na zona de Dominguizo, Vales do Rio e Unhais da Serra. Houve uma altura caótica entre as 17:00 e as 19:30", afirmou à Lusa, pelas 21:15, o presidente do município da Covilhã.

Vitor Pereira, que se encontrava na frente de fogo, enalteceu o trabalho que os bombeiros fizeram na defesa da localidade de Vale de Cerdeira, na freguesia de São Jorge da Beira.

"Defenderam a localidade sem que fosse necessário retirar de lá as pessoas. Um grande trabalho dos bombeiros e destaco também a coragem e abnegação com que os populares defendem as suas aldeias e os seus pertences", disse.

Questionado pela Lusa sobre a presença de meios no terreno, o autarca disse que tem que falar de dois planos distintos: Um primeiro de grandes profissionais onde se incluem os bombeiros e profissionais de Proteção Civil e um segundo, de quem superintende, tem que organizar, articular e criar as sinergias para que se possa fazer frente a estas tragédias e enfrentá-las com maior robustez.

Este incêndio, que começou na quarta-feira em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).