Autarca da Guarda calcula prejuízos do fogo em "centenas de milhões de euros"

"Depois há os outros prejuízos indiretos, nomeadamente tudo aquilo que pode vir a acontecer no curto a médio prazo, que tem a ver com as escorrências pelas encostas para as linhas de água, tudo aquilo que pode ser danificado nas vias rodoviárias, o abastecimento de água que pode ser colocado em causa ou diminuir a sua qualidade para os grandes centros do país", enumerou.



"Tudo isto tem de ser acautelado no mais curto espaço de tempo, também", completou o autarca.



Para a próxima segunda-feira está agendada uma reunião entre o Governo e os autarcas dos concelhos mais afetados pelo incêndio da Serra da Estrela. O objetivo é avaliar os danos provocados pelo fogo e criar medidas de apoio.



Vão estar presentes os presidentes câmaras da Covilhã, Guarda, Manteigas, Celorico da Beira e Gouveia.