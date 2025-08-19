Autarca da Pampilhosa da Serra aponta "floresta desordenada" como causa dos incêndios
O presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, diz que "nada foi feito" desde os incêndios de 2017 para que a situação não voltasse a repetir-se neste concelho.
"Podemos ter todos os institutos, podemos ter todas as organizações para fazer o debate sobre os incêndios, para fazer relatórios (%u2026), mas há uma questão de fundo que tem de ser debatida de uma vez por todas", que é a dos terrenos abandonados, explicou.
"Enquanto continuarmos a ter esta floresta desordenada e desorganizada, podemos ter todos os meios de combate disponíveis que vão ser sempre poucos".