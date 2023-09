Autarca de Alcochete critica "péssimo serviço" da Carris Metropolitana

Um ano depois da implementação da operação de transporte rodoviário na Área Metropolitana de Lisboa, os problemas no concelho de Alcochete relativo ao serviço prestado pela operadora Alsa Todi continuam a fazer-se sentir.

"O grau de oscilação em termos de satisfação varia entre o péssimo e o mau", disse Fernando Pinto (PS) à agência Lusa adiantando que atualmente, com o início do período escolar, a classificação do serviço é de "péssimo", com crianças a não terem transporte para chegar às escolas.

Segundo o autarca, a situação torna-se ainda mais gravosa para as crianças do Passil e da Fonte da Senhora, duas zonas que distam 10 km do centro de Alcochete, que se têm deslocado a pé para as escolas do concelho.

"São os relatos que me fazem chegar da população do Passil. As crianças veem a pé", disse, considerando "de baixo nível" o serviço prestado pela operadora e que se acentuou no início do ano escolar.

Além desta situação, adiantou, há relatos de carreiras que não aparecem, ou que aparecem antes ou depois dos horários.

Fernando Pinto diz sentir-se transtornado com esta situação, uma vez que está a prejudicar a população do concelho que preside.

"A minha paciência está esgotada", disse, adiantando que este é um serviço que tem falhado todos os dias.

O concelho de Alcochete, explicou o autarca, tem a particularidade de ser o único dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa a ter como única solução o transporte rodoviário e, se este falhar, as pessoas não têm como chegar aos seus empregos.

O presidente da Câmara Municipal de Alcochete, no distrito de Setúbal, adiantou que terá uma reunião de emergência, na próxima terça-feira, com o 1.º secretário do Conselho Metropolitano de Lisboa e com a Transportes Metropolitanos de Lisboa para analisar esta situação na esperança de serem encontradas soluções.

Os novos autocarros amarelos da Carris Metropolitana começaram a operar em 01 de junho de 2022 em Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, os primeiros a dar o passo para uniformizar os transportes rodoviários de passageiros em toda a Área Metropolitana de Lisboa.

Desde o inicio da operação que o concelho relata problemas.