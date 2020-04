Autarca de Ílhavo apela a celeridade na entrega de testes

Segundo o presidente da Câmara, Fernando Caçoilo, "após a confirmação de um caso positivo no Lar de S. José, em Ílhavo, que viria a culminar nem óbito, verifica-se, neste momento, a existência de mais dois utentes internados, tendo um deles testado positivamente para COVID-19, enquanto o outro aguarda confirmação".

O autarca acrescenta que, além disso, "existem no lar mais de uma dezena de casos com sintomatologia associada ao COVID-19, entre utentes e colaboradores da instituição, sem que haja, até agora, qualquer resposta por parte das Autoridades de Saúde locais relativamente à possibilidade de fazer testes aos potenciais contagiados".

"Como nesta data não existem meios adicionais para combater a doença, nem respostas prontas por parte da Direção-Geral da Saúde e da Segurança Social, a Autarquia apelou diretamente à ministra da Saúde para que seja possível efetuar, rápida e urgentemente, todos os testes necessários, procurando-se evitar que a doença alastre e procurando salvar vidas, independentemente da direção do Lar já ter tomado as precauções de isolamento dos utentes com sintomas", refere o autarca, em comunicado.

Fernando Caçoilo dá conta de que "desde a primeira hora, a Câmara Municipal tem abraçado, com preocupação, mas também com determinação, o momento de pandemia" e mobilizado recursos disponíveis, em conjunto com várias entidades e instituições locais, "para fazer face às necessidades que vão surgindo por parte das associações e das próprias Unidades de Saúde Familiar, para minorar o impacto do COVID-19 no Município".

"Nesta data, foram já distribuídas viseiras, cobre sapatos/botas, luvas, toucas, fatos e batas por várias entidades, como os Bombeiros Voluntários de Ílhavo, a Santa Casa da Misericórdia, o Lar de São José, o CASCI, o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo e o Lar N. Sra. Da Nazaré" relata.

A Câmara adianta ainda que aguarda a chegada de mais material, nomeadamente máscaras, e "continua empenhada em procurar no mercado a disponibilidade de kits de testes da COVID-19 para que possam ser disponibilizados em função das necessidades e prioridades".

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

Dos infetados, 726 estão internados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.