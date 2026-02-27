País
Autarca de Leiria diz-se atirado para a linha da frente sem apoio do Governo
Um mês depois da passagem da depressão Kristin pelo concelho de Leiria, o autarca da região não está satisfeito com a forma como o Governo está a gerir a reconstrução.
Segundo Gonçalo Lopes, a autarquia foi atirada para a linha da frente, pelo Governo, para dar ajuda à população, mas ainda não chegou qualquer auxílio financeiro por parte do Estado.
Ouvido pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Leiria refere que os municípios ficaram encarregues das candidaturas para reconstruir as casas, mas o Governo não deu as condições necessárias para tal processo. Sara Araújo de Almeida - Antena 1
O autarca refere que o que tem ajudado, até agora, é o montante de cinco milhões de euros que a Câmara recebeu da seguradora.
