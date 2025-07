Autarca de Loures garante que as demolições vão continuar

Ministério Público abre inquérito

PR quer que se avalie situação dos moradores

Questionado sobre as demolições levadas a cabo esta semana pela Câmara de Loures, Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso perceber a gravidade das situações no Bairro do Talude em Loures e encontrar uma solução.





O chefe de Estado considera que estas e outras perguntas devem ter resposta.





"Senão acabamos por ficar com a sensação que se tapa aqui, remenda acolá, mas o problema global não está a ter solução".

O autarca socialista, que é recandidato em Loures nas eleições deste ano, garante que as demolições vão continuar.Não aceitamos que ninguémviva sem água, luz ou segurança”, diz.O presidente da Câmara de Loures garante queO autarca socialista que tem recusado responder às perguntas dos jornalistas.Alguns dos 160 moradores desalojadosO Instituto de Apoio à Criança exigiu uma solução rápida que envolva um teto para as famílias.O Movimento Vida Justa garante que, das 50 famílias que viviam no Bairro do Talude, apenas três têm por agora uma solução.Muitas estarão ainda a viver ao relento ou em albergues.O presidente da República sugeriu várias perguntas que têm de ser feitas neste momento, mas não comenta a decisão da autarquia.Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "não tem nenhum poder sobre o poder local" mas considera que é necessário responder a várias perguntas sobre os 161 habitantes no bairro com habitações precárias."É preciso saber quem são elas. Trabalham? Descontam para a Segurança Social? Há quanto tempo lá estão? (...) Porque é que o problema só se levantou agora? Ou se se levantou há uns meses?", questiona.