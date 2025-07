Autarca de Loures. Talude Militar é "caso particular" e pessoas estão lá "porque querem"

Em declarações à SIC, à chegada a Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, para o evento "Cimeira da Grande Lisboa", Ricardo Leão reiterou que "é necessário estancar aglomerados" de construção precária e ilegal, que "vão crescendo".



Questionado pela agência Lusa, o autarca confirmou que está "a fazer a contestação" à decisão de um tribunal de Lisboa que aprovou uma providência cautelar apresentada por 14 moradores do Talude Militar.



"Neste momento é um problema judicial", sublinhou, escusando-se a responder se pretende continuar a operação de demolição iniciada na segunda-feira da semana passada, que deitou abaixo 55 habitações, mas foi entretanto suspensa, por decisão do tribunal, deixando nove casas de pé.



"O resto depois vê-se", disse, por duas vezes, em resposta à pergunta sobre se pretende continuar com as demolições.



À questão sobre o que acontecerá à meia centena de pessoas que continua a pernoitar em tendas no bairro, entre escombros e entulho, Ricardo Leão respondeu: "As pessoas estão [no bairro] porque querem."



O autarca, eleito pelo PS, notou que o concelho de Loures se debate com "os problemas que toda a Área Metropolitana [de Lisboa] tem tido", especificando a "escassez de habitação", nomeadamente habitação pública.



A "Cimeira da Grande Lisboa" - que debaterá os temas de habitação, segurança e transportes - junta cinco presidentes de câmara (Almada, Lisboa, Loures, Oeiras e Sintra) e o vice-presidente da autarquia de Cascais.