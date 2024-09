Autarca de Vila Pouca de Aguiar descreve cenário desolador

"Temos uma casa de habitação totalmente ardida em Zimão, que era habitada por um idoso que, neste momento, está num centro social e que iremos tratar de o realojar ou arranjar sítio para ele poder ficar", afirmou hoje à agência Lusa Ana Rita Dias.

A autarca encontrava-se esta manhã na aldeia de Zimão, uma das que foi mais afetada pelos incêndios que deflagraram na segunda-feira naquele concelho do distrito de Vila Real.

Durante a noite, o fogo que teve início em Vreia de Jales desceu a encosta e entrou nesta aldeia, que foi totalmente evacuada.

Segundo a autarca, foram cerca de 50 as pessoas que foram retiradas, sendo que algumas, mais idosas, passaram a noite num lar próximo e já puderem regressar esta manhã às suas casas.

Com o amanhecer, segundo Ana Rita Dias, foi possível confirmar que outras habitações que se pensava terem sido atingidas pelo fogo em Zimão, afinal não arderam.

"Os populares conseguiram salvar essas duas habitação, mas temos também três casas devolutas que foram queimadas", referiu

Da aldeia de Gralheira foram retidas cinco pessoas.

No resto do concelho, segundo adiantou, arderam mais duas casas devolutas em Vila Meã e Sabroso de Aguiar e também dois armazéns foram atingidos em Sabroso de Aguiar.

Quanto à área ardida, Ana Rita Dias disse que ainda é cedo para fazer uma avaliação, mas que "é bastante" e muito pinhal atingido nas serras da Padrela e também no Alvão.

"O cenário é desolador", lamentou, referindo que havia, pelas 10:00, oito frentes de fogo dispersas a lavrar no concelho onde, salientou, há falta de meios para ajudar no combate.

O comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Hugo Silva, disse que desde segunda-feira se contabilizam três bombeiros feridos, um com queimaduras, outro com uma fratura e outro por inalação de fumo.

O responsável referiu ainda que um popular foi assistido por ansiedade.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 10:30 estavam mobilizados para o combate ao fogos de Vreia de Jales, com 89 operacionais e 23 viaturas, de Bornes de Aguiar, com 60 operacionais e 21 viaturas, em Telões, com nove homens e três viaturas e Sabroso de Aguiar com 11 homens e três viaturas.