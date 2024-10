Autarca do Barreiro convicto da construção da ponte que o liga a Lisboa

Em linha reta, os dois concelhos, Seixal e Barreiro, estão a cerca de 400 metros de distância, mas, sem a ponte, passam a estar separados por 16 quilómetros.





Depois de uma reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas, o presidente da Câmara do Seixal, mostra-se otimista e espera que até ao final do ano o governo anuncie a construção dessa ponte.