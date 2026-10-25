País
Autarca do Porto apela "à serenidade, ao bom senso e ao equilíbrio de todas as partes"
Pedro Duarte acaba de dizer que lamenta os incidentes da madrugada no Porto. O presidente da câmara apela à serenidade e volta a lembrar que está disponível para uma reunião com os manifestantes
"Eu particularmente não gosto mesmo nada de ver".
Pedro Duarte apelou, contudo, "à serenidade, ao bom senso e ao equilíbrio de todas as partes".
"Nós na Câmara Municipal já manifestamos disponíveis para receber os manifestantes".
Considerando a questão da Habitação "muito importante", Pedro Duarte disse ainda que "há uma obrigação por parte de quem tem responsabilidades públicas" de ouvir as pessoas e tentar encontrar soluções.