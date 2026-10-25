Autarca do Porto apela "à serenidade, ao bom senso e ao equilíbrio de todas as partes"

Para o autarca, os acontecimentos da madrugada passada são "situações e imagens que ninguém gosta de ver".



"Eu particularmente não gosto mesmo nada de ver".



Pedro Duarte apelou, contudo, "à serenidade, ao bom senso e ao equilíbrio de todas as partes".



"Nós na Câmara Municipal já manifestamos disponíveis para receber os manifestantes".



Considerando a questão da Habitação "muito importante", Pedro Duarte disse ainda que "há uma obrigação por parte de quem tem responsabilidades públicas" de ouvir as pessoas e tentar encontrar soluções.