Foto: Pedro A. Pina - RTP

Na quinta-feira, na Assembleia da República, entrega-se uma petição com mais de 15 mil assinaturas a alertar para a urgência da construção de um novo hospital no Seixal. À Antena 1, o autarca do Seixal, Paulo Silva, afirmou que o objetivo é o futuro hospital funcionar em articulação com o Garcia de Orta.