Os presidente de câmara dos 19 concelhos da Região do Douro estão a preparar uma carta para entregar ao presidente da República. Os autarcas criticam a redução de serviços da Caixa Geral de Depósitos no interior do país, onde a população é mais idosa. O banco público está a substituir os balcões de levantamento e depósitos por caixas automáticas.