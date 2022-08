Autarcas do Alto Minho veem cenário com cortes de abastecimento de água

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho admitiu cortes no abastecimento de água se a escassez piorar nos próximos meses. Os municípios do Alto Minho reuniram-se com a Agência Portuguesa do Ambiente para encontrar soluções para a seca severa.