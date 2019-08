Foto: Lusa

O despacho do município limita o abastecimento de carros ligeiros a 25 litros e de 100 em carros pesados.



A vereadora da Proteção Civil da câmara de Mafra, Aldevina Machado Rodrigues, explica que por via deste despacho os operadores ficam com algumas obrigações.





Além disso, está proibida "a venda de combustível em jerricã".