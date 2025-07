Estão a decorrer, este sábado de manhã, operações de limpeza no bairro do Talude Militar, em Loures. As máquinas da autarquia começaram a chegar por volta das 6h00 da manhã.

Em simultâneo, o movimento "Vida Justa" organizou também uma ação de apoio aos moradores, numa altura em que várias famílias continuam sem solução. Num comunicado emitido na sexta-feira à noite, a Câmara de Loures avança que 14 famílias estão a receber diferentes tipos de ajuda por parte do município.



Das 55 famílias que ocupavam as construções precárias no bairro, a autarquia diz que 19 não procuraram qualquer tipo de apoio social. A versão dos moradores é diferente.