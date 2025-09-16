Autárquicas. Acidente com elevador da Glória divide candidatos

por Inês Ameixa - Antena 1

Foto: Ana Sofia Rodrigues - RTP

A caminho das autárquicas realizou-se ontem o primeiro debate televisivo sobre a cidade de Lisboa. Mas foi ainda a tragédia do elevador da Gloria a abrir a discussão. O tema habitação foi também destaque entre os candidatos.

VER MAIS
Frente a frente estiveram Carlos Moedas, pela coligação PSD, CDS e IL, Alexandra Leitão, a liderar a coligação PS, LIVRE, Bloco de Esquerda e PAN, João Ferreira, candidato pela CDU e Bruno Mascarenhas, pelo Chega.

A menos de um mês das eleições autárquicas falou-se também da imigração, com a socialista Alexandra Leitão a defender que a integração e a segurança também são responsabilidade da Câmara de Lisboa.

Ainda neste tema João Ferreira quer uma cidade aberta e inclusiva e Bruno Mascarenhas diz que é um erro integrar quem não quer ser integrado.

Já Carlos Moedas garante que há hoje mais fiscalização em alguns bairros e mais polícia municipal nas ruas da capital.



PUB
PUB