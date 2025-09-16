Autárquicas. João Paulo Correia acusa Menezes de deixar Gaia em "ruína financeira" e este aponta obra feita

"Quero lembrar que a câmara liderada pelo doutor Luís Filipe Menezes ficou em ruína financeira com uma dívida de 300 milhões de euros, processos judiciais de 50 milhões de euros e juros de mora de 2,5 milhões de euros", afirmou o socialista no debate da RTP3 que, esta noite, colocou frente a frente os candidatos à liderança desta autarquia do distrito do Porto.

Contudo, dos oito candidatos só marcaram presença sete, depois do cabeça de lista do Chega, António Barbosa, ter estado ausente por motivos de saúde.

Com críticas de parte a parte, João Paulo Correia frisou que quando Eduardo Vítor Rodrigues, eleito pelo PS, sucedeu a Luís Filipe Menezes em 2013 teve, nos primeiros quatro anos, de "recuperar a saúde financeira" da câmara para, depois, financiar e fazer obra.

Perante esta acusação, Luís Filipe Menezes refutou os números apresentados pelo socialista e pediu desculpa, de forma irónica, pela obra feita e deixada em Vila Nova de Gaia.

"Peço desculpa pelas 4.000 casas construídas aos pobres, peço desculpa pelo saneamento básico que construi, peço desculpa por ter recuperado a costa de mar e dado 20 bandeiras azuis e praias notáveis a Gaia, peço desculpa por ter sido o primeiro concelho do país a ter Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e livros gratuitos para crianças e peço desculpa por ter passado de dois para 10 metros quadrados de espaços verdes", disse, ironicamente.

O social-democrata, que liderou a autarquia entre 1997 e 2013, referiu que os socialistas não falam "na miséria de transportes" que deixaram ou nas casas que prometeram e não entregaram.

Dizendo estar confiante para as eleições autárquicas de 12 de outubro porque se dedicou muito a Gaia, Luís Filipe Menezes assumiu que "todos têm culpa no passado".

"O doutor Luís Filipe Menezes é mesmo o candidato dos problemas do passado", apontou o ex-secretário de Estado da Juventude.

Quando confrontado pelos processos judiciais que marcaram os últimos 12 anos do PS à frente dos destinos do concelho, nomeadamente a perda de mandato do agora ex-presidente de câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, e da constituição de arguido do também ex-vice-presidente da câmara, Patrocínio Azevedo, num processo de corrupção, o socialista recusou comentar.

E, reafirmando que não comenta casos judiciais, João Paulo Correia recordou que "há muita obra feita ao longo dos últimos 12 anos", apesar de alguma oposição a ter tentado denegrir.