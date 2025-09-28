Autismo. Grupo supera-se através da música
Uma reportagem especial da RTP foi conhecer como vivem pessoas com diferentes níveis de perturbações do espectro do autismo e encontrou um grupo que se supera através da música.
As perturbações dentro autismo têm sempre uma base biológica, sendo explicadas entre 80 a 90 por cento por fatores genéticos.
O diagnóstico da gravidade do autismo é definido conforme a necessidade de apoio de que cada indivíduo precisa.
No Nível 1 a pessoa necessita de apoio, mas é funcional e pode conseguir ser independente. O Nível 2 já abrange normalmente pessoas dependentes que precisam de ajudas consideradas substanciais. No Nível 3 a pessoa dependente precisa de um apoio intensivo para conseguir fazer as atividades do dia-a-dia.