Autismo. Grupo supera-se através da música

Estão a aumentar os casos de autismo em Portugal e calcula-se que muitas pessoas que não estão diagnosticadas. Para o aumento do número de casos contribuem o maior conhecimento e a inclusão de síndromas, como a de Asperger, no espetro do autismo.





No Nível 1 a pessoa necessita de apoio, mas é funcional e pode conseguir ser independente. O Nível 2 já abrange normalmente pessoas dependentes que precisam de ajudas consideradas substanciais. No Nível 3 a pessoa dependente precisa de um apoio intensivo para conseguir fazer as atividades do dia-a-dia. As perturbações dentro autismo têm sempre uma base biológica, sendo explicadas entre 80 a 90 por cento por fatores genéticos.O diagnóstico da gravidade do autismo é definido conforme a necessidade de apoio de que cada indivíduo precisa.