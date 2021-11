Autoagendamento disponível a partir de hoje para pessoas com mais de 75 anos - DGS

"O autoagendamento das pessoas com mais de 70 anos vai decorrer a partir de segunda-feira, tendo sido possível antecipar ainda para hoje o agendamento acima dos 75 anos", avançou o departamento liderado por Graça Freitas, adiantando que essas marcações podem ser feitas no portal covid-19 na internet.

Neste portal será agendada a administração das duas vacinas em simultâneo, mas no centro de vacinação o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas, explicou ainda a DGS.

Também a partir da próxima segunda-feira, as pessoas com 80 ou mais anos poderão deslocar-se a um centro de vacinação em regime de "casa aberta", mas devem antes consultar os horários dos centros da sua residência e procurar, sempre que possível, os períodos da tarde, que têm geralmente menos afluência, refere ainda a DGS em comunicado.

"A coadministração das duas vacinas está a ter uma grande adesão por parte da população, excedendo os 90% de aceitação em vários locais do país", assegurou a direção-geral, alertando que a "vacinação é essencial especialmente esta altura do ano, em que é expectável a circulação de vários vírus respiratórios e poderá verificar-se igualmente o impacto das temperaturas baixas na saúde da população".

Segundo os dados hoje divulgados, 86% da população já tem a vacinação completa contra a covid-19, enquanto 315 mil pessoas já receberam a terceira dose ou a dose adicional contra a doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2.

Em relação à gripe, já foram administradas 740 mil vacinas e 193 foram dadas em coadministração com a vacina da covid-19.

A covid-19 provocou pelo menos 5.028.536 mortes em todo o mundo, entre mais de 248,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.193 pessoas e foram contabilizados 1.095.337 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.