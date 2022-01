Autoagendamento para reforço contra a Covid-19 aberto a maiores de 30 anos

O portal permite ainda o agendamento da dose de reforço e da vacina contra a gripe para pessoas a partir dos 50 anos, bem como o agendamento da 3ª dose para os que têm 18 ou mais anos e que tenham recebido a vacina da Janssen há 90 ou mais dias.



De acordo com dados oficiais mais de 95 mil utentes receberam no sábado o reforço da vacina contra a covid-19. Há agora 4 milhões e trezentos mil portugueses com o esquema vacinal completo.



A campanha de vacinação contra a gripe administrou ontem quase 3 mil vacinas, o total de vacinados ultrapassa os 2 milhões de quinhentos mil.