País
Autocarro de passageiros ardeu na A8
Um autocarro de passageiros ardeu na autoestrada A8, sentido Torres Vedras-Lisboa.
Dentro do autocarro seguiam cerca de 30 passageiros. Saíram todos pelo seu pé. Há dois feridos, um por inalação de fumo.
O incêndio provocou o corte da autoestrada na zona de Montachique.
Estão mobilizados 25 operacionais, dez veículos, entre ambulâncias e carros de bombeiros, e um helicóptero para combater o incêndio que se propagou a uma zona de mato nas imediações da autoestrada.
Contactado pela RTP, o operador do autocarro diz que ainda não se conhece o motivo do incêndio.
A rede Expresso enviou imediatamente outros veículos para que os passageiros pudessem seguir viagem.
Entretanto, já circulam carros em duas das três faixas de rodagem da A8 no sentido Norte-Sul e o incêndio está em fase de rescaldo.