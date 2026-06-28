Autocarro de passageiros ardeu na A8

À RTP, a proteção civil confirma que o alerta foi dado por volta das 16h00 deste domingo e que quando chegaram os primeiros meios, o autocarro já estava completamente consumido pelas chamas.



Dentro do autocarro seguiam cerca de 30 passageiros. Saíram todos pelo seu pé. Há dois feridos, um por inalação de fumo.



O incêndio provocou o corte da autoestrada na zona de Montachique.



Estão mobilizados 25 operacionais, dez veículos, entre ambulâncias e carros de bombeiros, e um helicóptero para combater o incêndio que se propagou a uma zona de mato nas imediações da autoestrada.



Contactado pela RTP, o operador do autocarro diz que ainda não se conhece o motivo do incêndio.



A rede Expresso enviou imediatamente outros veículos para que os passageiros pudessem seguir viagem.



Entretanto, já circulam carros em duas das três faixas de rodagem da A8 no sentido Norte-Sul e o incêndio está em fase de rescaldo.